Advertisements

بهذه الكلمات.. إسعاد يونس تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 01:55 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
هنأت الإعلامية إسعاد يونس الفنان عادل إمام بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت إسعاد يونس صورة للفنان عادل إمام، وعلقت قائلة “ كل سنة وأنت طيب يا أستاذ، ربنا يحفظك لينا يا رب”.

ويُصادف اليوم الاثنين، عيد ميلاد الزعيم عادل إمام الـ 81 الذي وُلد 17 مايو من عام 1940، ويعد أحد أعمدة الفن وأيقونة الكوميديا في مصر والوطن العربي.


يذكر أن الزعيم بدأت شهرته في مرحلة سبعينيات القرن العشرين من خلال أفلام أدى فيها دور البطولة مثل "البحث عن فضيحة" و"عنتر شايل سيفه" و"البحث عن المتاعب"، وحصل على العديد من الجوائز على مدار تاريخه من عدة مهرجانات سينمائية دولية أبرزها القاهرة ودبي وساو باولو وتريبيكا ومراكش وقرطاج، كما حصل على الوسام الوطني للاستحقاق من قبل الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي عام 2016.

أخبار تهمك

كارتيرون يوافق على ضم الجوكر

منذ ساعتين و 38 دقيقة

"فضل" يرشح صفقة سوبر للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ ساعتين و 22 دقيقة

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يضرب الأهلي في صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 61 حالة بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ أقل من ساعتين

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 م

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

10:20 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

07:19 م

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

09:19 م

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

11:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله