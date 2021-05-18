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الاحتفال بمرور ٩٦ عامًا لإعلان قداسة "تريزا"

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 12:24 ص
أرشيفية
أرشيفية
ماريان ناجى
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أعلنت صفحة رهبانية الكرمليين الحفاة في مصر، أن الأب مخول فرحا، المفوِّض العام للرهبانية الكرملية بمصر، ترأس اليوم الاثنين، صلاة القداس الإلهي، بمناسبة الاحتفال بمرور ستة وتسعين عامًا لإعلان قداسة القديسة تريزا، وبمرور تسعين عامًا لوضع حجر الأساس لبازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا.

جاء ذلك بمشاركة الأب باتريك الكرملي، المفوض العام السابق للرهبانية الكرملية بمصر، والآباء الكرمل، وبهذه المناسبة عبّر الأب مخول عن سعادته بوجود الآباء الكرمليين في مصر، ذاكرًا محبّة الشعب المصريّ للقديسة الصغيرة، التي لا تزال تصنع الخير من السماء لجموع الشعب المصري، كما هنأ الأب بطرس الكرمليّ، بمناسبة سيامته الكهنوتية.

وألقى الأب باتريك كلمة العظة، واختتم الاحتفال بالصلاة والبركة.

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