Advertisements

عاجل.. الزمالك يوافق على تأسيس شركة كرة القدم

الإثنين 17/مايو/2021 - 11:19 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements

وافقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في اجتماعها مساء اليوم على تأسيس شركة كرة القدم بالنادي في الفترة المقبلة.

وقررت إدارة النادي في اجتماعها اليوم برئاسة اللواء مستشار عماد عبد العزيز، وبحضور المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة، واللواء سامي صبحي أمين الصندوق تأسيس الشركة كشركة مساهمة مصرية وفقا لقانون الرياضة، وتحديد رأس مالها المبدئي على أن يتم تشكيل مجلسها الفترة المقبلة.

وتسعى إدارة النادي للتحرك في كافة الملفات بالنادي، وخاصة في قطاع كرة القدم.

أخبار تهمك

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ ساعة و 18 دقيقة

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ ساعتين و 19 دقيقة

تعرف على سر استبعاد نجم الأهلي من مواجهة صن داونز

منذ ساعتين و 37 دقيقة

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

"فضل" يرشح صفقة سوبر للأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

كارتيرون يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز.. ويستقر على رحيل هذا الثنائي

منذ أقل من ساعتين

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 21 ساعة

أول رد من مها أحمد على والدة وشقيقة أحمد السقا

منذ يومين

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:20 م

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

09:19 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

07:19 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

05:33 م

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

07:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله