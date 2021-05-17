عاجل.. الزمالك يوافق على تأسيس شركة كرة القدم





وافقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في اجتماعها مساء اليوم على تأسيس شركة كرة القدم بالنادي في الفترة المقبلة.





وقررت إدارة النادي في اجتماعها اليوم برئاسة اللواء مستشار عماد عبد العزيز، وبحضور المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة، واللواء سامي صبحي أمين الصندوق تأسيس الشركة كشركة مساهمة مصرية وفقا لقانون الرياضة، وتحديد رأس مالها المبدئي على أن يتم تشكيل مجلسها الفترة المقبلة.





وتسعى إدارة النادي للتحرك في كافة الملفات بالنادي، وخاصة في قطاع كرة القدم.



