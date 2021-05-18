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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-5-2021.. قفزة بسعر المعدن الأصفر بالصاغة

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
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استكملت أسعار الذهب رحلة الارتفاع التى بدأت أمس ليصعد جرام الذهب في سوق الصاغة في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليزيد جرام الذهب بنحو 4 جنيهات.


أسعار الذهب الأن 

عيار 18 سجل 685.75 جنيها
عيار 21 سجل 800 جنيها
عيار 24 سجل 914.25 جنيه
الجنيه الذهب 6400 جنيها
 
أسعار الذهب عالميًا:

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر أثناء التعاملات اليوم الاثنين، مدفوعة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية ومخاوف التضخم وهو ما أثر سلبا على شهية المستثمرين للمخاطرة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 1864.40 دولار للأونصة بحلول الساعة 1500 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من فبراير شباط.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.47% إلى 1865.10 دولار للأونصة.

وحذت الفضة حذو الذهب لتقفز 2.13% إلى 28.00 دولارا للأونصة.

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