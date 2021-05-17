عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

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الإثنين 17/مايو/2021 - 11:28 م
عماد عبد العزيز
عماد عبد العزيز
رامي بشاي
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اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في اجتماعها مساء اليوم التعاقد مع الإنتاج الحربي لبناء فرع النادي بالسادس من أكتوبر والاستاد الجديد هناك.

وكانت اللجنة قد أبرمت بروتوكول تعاون مع الإنتاج الحربي قبل أن يتم الاعتماد رسميا في اجتماع المجلس اليوم برئاسة اللواء مستشار عماد عبد العزيز، وبحضور المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة، واللواء سامي صبحي أمين الصندوق.

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كما وافقت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك في اجتماعها مساء اليوم على تأسيس شركة كرة القدم بالنادي في الفترة المقبلة.

وقررت إدارة النادي في اجتماعها اليوم برئاسة اللواء مستشار عماد عبد العزيز، وبحضور المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة، واللواء سامي صبحي أمين الصندوق تأسيس الشركة كشركة مساهمة مصرية وفقا لقانون الرياضة، وتحديد رأس مالها المبدئي على أن يتم تشكيل مجلسها الفترة المقبلة.

وتسعى إدارة النادي للتحرك في كافة الملفات بالنادي، وخاصة في قطاع كرة القدم.


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