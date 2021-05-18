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أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 18-5-2021

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 12:11 ص
بوابة الفجر
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استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-5-2021 مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال بداية التعاملات الصباحية، وجاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في مصر 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
15.62 جنيه للشراء.
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.
 
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
15.61 جنيه للشراء.
15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
15.63 جنيه للشراء.
15.73 جنيه للبييع

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