شبان قنا يحل ضيفاً على كيما اسوان بالقسم الثاني

يحل فريق شبان مسلمين قنا ضيفا على فريق كيما اسوان، في الرابعة من عصر غداً الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة 22 للمجموعة الأولى في دوري القسم الثاني.





يدخل شبان مسلمين قنا ساعياً لتصحيح أوضاعه واستعادة ذاكرة الانتصارات، تحت قيادة محمد عيسى، فالفريق القنائى يحتل المركز الثاني عشر بجدول الترتيب ويأمل في تحقيق الفوز وتعديل ترتيبه في جدول المجموعة.





بينما بدخل كيما اسوان صاحب المركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة مباراة الغد طامحا في تحقيق الفوز والابتعاد عن المنطقة الخطرة في جدول ترتيب المجموعة.









وفصل التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة الفريقين خلال مواجهة الدور الاول، حيث تقدم الشبان عن طريق شهاب شفيق، وادرك كيما التعادل عن طريق ، مصطفى جمال.





ترتيب المجموعة الأولى .



1 - لشرقية للدخان 45 نقطة



2 - الالومنيوم 38 نقطة



3 - المنيا 38 نقطة



4 - بنى سويف 36 نقطة



5 - ديروط 32 نقطة



6 - الاعلاميين 31 نقطة



7 - سوهاج 28 نقطة



8 - قنا 28 نقطة



9 - بترول أسيوط 25 نقطة



10 - لفيوم 25 نقطة



11 - تليفونات بنى سويف 23 نقطة



12 - شبان قنا 23 نقطة



13 -شباب سمسطا 22 نقطة



14 - كيما اسوان 18 نقطة



15 - اسمنت اسيوط 17 نقطة



16- طهطا 15 نقطة



القسم الثاني

شبان قنا

كيما أسوان

