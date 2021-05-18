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كارتيرون يوافق على ضم الجوكر

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، مطالبه بشأن صفقات الفارس الأبيض لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

باتريس كارتيرون يوافق على ضم رجب بكار

كشف مصدر مطلع داخل الزمالك آخر تطورات صفقات الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد وفقا لرغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأوضح المصدر أن مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك بقيادة اللواء عماد عبد العزيز، عرض على المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون إمكانية التعاقد مع رجب بكار مدافع بيراميدز.

وأبدى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، موافقته لضم رجب بكار مدافع بيراميدز في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

الجدير بالذكر أن مسؤولي الزمالك سبق وأن حصلوا على توقيع رجب بكار مدافع الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، تمهيدا لإنهاء الصفقة مع مسؤولي النادي السماوي.

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