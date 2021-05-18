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هاري كين يُقرر الرحيل عن توتنهام.. و3 أندية تسعي لضمه

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" يوم الاثنين أن هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير أبلغ النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم برغبته في الرحيل هذا الصيف حيث يأمل الدولي الانجليزي في تحديد مستقبله قبل بطولة أوروبا الشهر المقبل.

ويرتبط كين بعقد مع النادي المنتمي لشمال لندن حتى 2024 مما قد يعرقل أي خطوة محتملة من ناد آخر للحصول على خدمات اللاعب البالغ عمره "27 عاما" والذي تقدر قيمته بأكثر من 100 مليون جنيه استرليني (141.42 مليون دولار).

وقالت شبكة "سكاي" إن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وتشيلسي على اتصال مع ممثلي كين.

وسجل كين 22 هدفا وصنع 13 ليتصدر لاعبي الدوري الممتاز هذا الموسم.

ويتنافس كين على الحذاء الذهبي، وهي جائزة فاز بها مرتين سابقا، مع محمد صلاح لاعب ليفربول الذي سجل 22 هدفا أيضا قبل مباراتين من النهاية.

وعبر كين الشهر الماضي عن خيبة أمله لعدم فوزه بألقاب مع توتنهام رغم استمرار اللاعب البارز في نيل الجوائز الفردية.

وأهدر توتنهام فرصة للفوز بأول ألقابه منذ 2008 حين خسر أمام سيتي في نهائي كأس الرابطة الشهر الماضي.

وزادت التكهنات حول مستقبل كين بعد تراجع توتنهام، الذي كان يتصدر الدوري في ديسمبر كانون الأول، في الترتيب بسبب سلسلة من العروض المخيبة أدت لإقالة المدرب السابق جوزيه مورينيو.

ويملك توتنهام صاحب المركز السادس برصيد 59 نقطة فرصة ضئيلة لإنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل لكنها تعتمد على خسارة تشيلسي الرابع (64 نقطة) وليفربول الخامس (63 نقطة) للنقاط.

ويستضيف توتنهام منافسه أستون فيلا الثلاثاء قبل مواجهة ليستر سيتي الثالث في اليوم الأخير من الموسم.

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