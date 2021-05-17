عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، حقيقة توقيع محمد فتح الله (كماتشو) مدافع زعيم الفلاحين للزمالك تمهيدًا للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ونفى المصدر في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي "، توقيع فتح الله للفارس الأبيض، مؤكدا أن النادي لن يفرط في خدمات أيلاعب بالفريق نهاية الموسم الحالي.





وأضاف، أن وزير قطاع الأعمال أغلق الباب أمام جميع الأندية التي ترغب في التعاقد مع لاعبي المحلة من أجل استقرار الفريق، والحفاظ على النتائج الجيدة التي حققها زعيم الفلاحين خلال الفترة الأخيرة.





ويستعد غزل المحلة لمباراة الجونة المقرر لها الخميس القادم ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



