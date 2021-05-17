Advertisements

لأول مرة.. "تجليات ورموز" كتاب جديد لـ مساعد حماد عن خبايا الفضاء

الإثنين 17/مايو/2021 - 11:38 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements
 



يستعد الكاتب السعودي الشهير مساعد حماد، لطرح أحدث كتبه بعنوان "تجليات ورموز"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب والمقرر انطلاقه الشهر المقبل بأرض المعارض. 



الكتاب يحتوى على 5 فصول من الحجم المتوسط، وتدور فكرته عن تجليات ورموز الفضاء وتأثير حركة الكواكب فى مشاعر البشر، وكيف أن لحركة القمر ودوراتها حول الشمس والأرض قد تجعل الأشخاص عرضه للسعادة أو الحزن. 
ويرصد الكاتب مساعد حماد، والذي شارك العام قبل الماضي فى معرض الشارقة للكتاب بمؤلفه "للحب خطوات حاسمة"، من خلال بعض القوانين الخاصة بالقمر والشمس مستعينا ببعض الأقوال الشهيرة لجماعة إخوان الصفا التى أكدت على تأثير دوران القمر فى مشاعر الأشخاص. 




يذكر أن الهيئة العامة للكتاب، قالت إن موعد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2021 للدورة التدريبية 52، سيكون في الفترة ما بين 30 يونيو، ويستمر حتى 15 يوليو 2021.

أخبار تهمك

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 21 ساعة

كارتيرون يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز.. ويستقر على رحيل هذا الثنائي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ ساعتين و 51 دقيقة

"فضل" يرشح صفقة سوبر للأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ 42 دقيقة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

بشرى سارة تقرب الأهلي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ 36 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من ضم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 4 ساعات

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 م

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

10:20 م

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

09:19 م

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

11:28 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

07:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله