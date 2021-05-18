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عضو فريق "أكسفورد": المناخ له تأثير على نشاط كورونا (فيديو)

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 01:49 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد سلمان، عضو فريق أكسفورد لإنتاج لقاح كورونا، إن الدولة التي تمكنت من تطعيم جزء كبير من مواطنيها بلقاح كورونا، بدأت الحياة تعود لطبيعتها فيها بشكل تدريجي.

وأشار "سلمان"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الاثنين، إلى أن العوامل البيئية مثل المناخ ودرجات الحرارة له تأثير في نشاط الفيروس، ولكن ليس بدرجة كبيرة حيث أن الحصول على اللقاح هو العنصر الأبرز في التأثير على الوضع الوبائي.

واوضح أن هناك أدوية كثيرة معتمدة لعلاج فيروس كورونا، وأكثرهم انتشارا هو "ديكساميثازون"، منوها بأن تحقيق المناعة المجتمعية تحدث عند تطعيم 70% من المجتمع، ولكن يمكن أن نرى تأثيرا واضحا للقاحات بتطعيم 50% من المجتمع.

ولفت إلى أنه لا يوجد فارق بين الدول التي تعطي الجرعة الثانية من لقاح "أسترازينيكا" عقب شهر أو 3 أشهر من الجرعة الأولى، معتبرا أن الأفضل أن تكون الجرعة الثانية بعد ثلاثة أشهر من الجرعة الأولى، ولكن لو هناك كميات كبيرة من اللقاح لا مانع من الحصول على الجرعة الثانية بعد شهر.

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