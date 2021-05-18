تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود الثلاثاء، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا وشديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا.





وحذرت من نشاط الرياح على مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعه.



