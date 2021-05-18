Advertisements

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 12:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
Advertisements
كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن طقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود الثلاثاء، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا وشديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارا معتدل ليلا.

وحذرت من نشاط الرياح على مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعه.

أما عن حالة البحر المتوسط فهو خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والبحر الأحمر مضطرب وارتفاع الموج  من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم بوابة الفجر الفجر الطقس الثلاثاء

أخبار تهمك

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يضرب الأهلي في صفقة من العيار الثقيل

منذ 34 دقيقة

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ ساعة و نصف

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 4 ساعات

"فضل" يرشح صفقة سوبر للأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ أقل من ساعة

كارتيرون يوافق على ضم الجوكر

منذ ساعة

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يطالب الزمالك بضم نجم بيراميدز.. ويستقر على رحيل هذا الثنائي

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة جنوبًا

الأرصاد: رياح محملة بالأتربة تجتاح البلاد غدا (تفاصيل)

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا 29 مارس 2020

الأرصاد: رياح نشطة وأمطار على هذه المناطق غدا

تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس سادس أيام رمضان

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس سابع أيام رمضان

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 م

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

10:20 م

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

11:28 م

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

09:19 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

07:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله