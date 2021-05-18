أحمد فهمي يشارك جمهوره ومحبيه أحدث جلسة تصويرية له

شارك الفنان أحمد فهمي، جمهوره ومحبيه صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر أحمد فهمي في الصورة و هو يرتدي قبعه و علق قائلا :" انا فييين ؟ ".







يذكر أن الفنان أحمد فهمي حرص على مساندة شقيقه الأصغر كريم، ونشر صورة له من أمام بوستر فيلم "ديدو" في أحدى السينمات، وكشف عن رأيه في الفيلم كتب فهمي: " بقالي كتير مشوفتش فيلم جامد كدة مبروك للنجم كريم فهمي ولكل زمايلي المشاركين في الفيلم ومبروك كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي وخالد السبكي".