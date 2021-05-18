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أحمد فهمي يشارك جمهوره ومحبيه أحدث جلسة تصويرية له
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 12:27 ص
ولاء عبد الناصر
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شارك الفنان أحمد فهمي، جمهوره ومحبيه صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهر أحمد فهمي في الصورة و هو يرتدي قبعه و علق قائلا :" انا فييين ؟ ".
يذكر أن الفنان أحمد فهمي حرص على مساندة شقيقه الأصغر كريم، ونشر صورة له من أمام بوستر فيلم "ديدو" في أحدى السينمات، وكشف عن رأيه في الفيلم كتب فهمي: " بقالي كتير مشوفتش فيلم جامد كدة مبروك للنجم كريم فهمي ولكل زمايلي المشاركين في الفيلم ومبروك كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي وخالد السبكي".
وظهر أحمد فهمي في الصورة و هو يرتدي قبعه و علق قائلا :" انا فييين ؟ ".
يذكر أن الفنان أحمد فهمي حرص على مساندة شقيقه الأصغر كريم، ونشر صورة له من أمام بوستر فيلم "ديدو" في أحدى السينمات، وكشف عن رأيه في الفيلم كتب فهمي: " بقالي كتير مشوفتش فيلم جامد كدة مبروك للنجم كريم فهمي ولكل زمايلي المشاركين في الفيلم ومبروك كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي وخالد السبكي".
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