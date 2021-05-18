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ننشر شروط الالتحاق بحضانات الأطفال ذوي الإعاقة من "التضامن"

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 07:29 ص
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
آيات عامر
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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تخصيص دور حضانات للأطفال ذوي الإعاقة، وهي عبارة وحدات تأهيلية معدة لتوفير الخدمات التأهيلية لرعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حسب الفئة التي تقبلها الدار من رعاية اجتماعية وطبية ونفسية، وذلك لتنمية قدراتهم واكتساب المهارات التي تؤهلهم للاعتماد على أنفسهم لمواجهة المرحلة التالية في المجتمع وفقًا لما تبقى لديهم من قدرات.

وتستعرض "الفجر" كافة شروط الألتحاق هى كالتالي:

- أن يكون سن القبول من (3) سنوات إلى (8) سنوات.

- أن يكون الطفل خالي من الأمراض المعدية أو النوبات التشنجية أو الصرعية الغير مستقرة أو الأمراض العقلية.

- انتماء الطفل إلى أسرة تتولى شؤونه وتتعاون مع الحضانة في تنشئته وإعداده للمرحلة التي تلي الحضانة​.

المستندات المطلوبة
أما المستندات المطلوبة هي:
- طلب التحاق.
- صورة شهادة الميلاد.
- استمارة مقابلة أولى.
- 3 صور شخصية للطفل.
- بحث إجتماعي.
- تقرير طبي.
- تقرير نفسي.
- استمارة السلوك الشخصي والعادات.

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