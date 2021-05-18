السيطرة على حريق في منزل بقنا قبل امتداده للبنايات المجاورة

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدينة بقنا، على حريق نشب في منزل بمركز أبوتشت في محافظة قنا.





وتلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا، يفيد نشوب حريق نشب في منزل بمركز أبوتشت في محافظة قنا.



