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السيطرة على حريق في منزل بقنا قبل امتداده للبنايات المجاورة
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 12:59 ص
بسام عبدالحميد
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سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العميد هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدينة بقنا، على حريق نشب في منزل بمركز أبوتشت في محافظة قنا.
وتلقى مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارا، يفيد نشوب حريق نشب في منزل بمركز أبوتشت في محافظة قنا.
وعلى الفور قامت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء برئاسة النقيب علاء الديب، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة دون خسائر في الأرواح.
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