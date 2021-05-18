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أستاذ اقتصاديات صحة يكشف عن موعد انكسار الموجة الثالثة (فيديو)

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 12:34 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن مصر تمر بذروة الإصابات للموجة الثالثة من فيروس كورونا، وبعد هذه الفترة سنشهد فترة ثبات في نسبة الإصابات لمدة أسبوعين.

وأضاف "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الاثنين، إلى أن هناك إقبال من المواطنين للحصول على اللقاح، حيث كانت مصر تسجل 25 ألف طلب حصول على اللقاح يوميا، حاليا يتم تسجيل 85 ألف طلب يوميا.

وتوقع أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، انكسار الموجة الثالثة من كورونا في مصر بنهاية الشهر القادم.

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