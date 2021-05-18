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إنتر ميلان يواصل محاولاته لتجديد عقد لاوتارو

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 12:27 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر ميلان الإيطالي أعاد فتح مفاوضاته مع ممثلي نجم الفريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من أجل تجديد عقده مع النادي الإيطالي.

وأكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن مسئولي إنتر ميلان تواصلوا مع وكلاء أعمال لاوتارو من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين.

وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن إنتر ميلان أظهر رغبته في استمرار لاوتارو داخل الفريق في السنوات المقبلة، حيث يرغب النادي الإيطالي تجديد عقد النجم الأرجنتيني على أن يحصل على 4.5 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد بالإضافة إلى المكافآت.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن الطرفين سيستمران في المحادثات وإجراء المفاوضات في الأيام المقبلة، حيث يقاتل إنتر ميلان لردع اهتمام ناديي أتلتيكو مدريد وريال مدريد الإسبانيين اللذين يراقبان وضع النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 23 عامًا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن لاوتارو كان عنصرا أساسيًا في تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي لأول مرة منذ عام 2010، حيث ساهم في تسجيل 25 هدفًا لإنتر ميلان بواقع تسجيل 16 هدفًا وصناعة 9 تمريرات حاسمة في 37 مباراة لعبها في البطولة.

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