"فرح تحول لمأتم".. ننشر صور وأسماء ضحايا حادث "زفة العروسين" بدمنهور (صور)

بينما كان العروسان يستعدات لحفل زفافهما، وجهزت أسرتيهما الأنوار وانطلقت الزغاريد في كل مكان، ففي لحظة سكتت الزغاريد وانطلق الصراخ والعويل، وتحول حفل زفاف عروسين في محافظة البحيرة إلى مأتم راح ضحيته شابين وأصيب 3 آخرين بينهم حالة حرجة، وذلك أثناء استقلالهم سيارة على طريق دمنهور المحمودية الدولي، واصطدامهم سيارتهم بسيارة نقل، ما أدى إلى تهشمها بالكامل.





حصلت بوابة "الفجر" على صور وأسماء ضحايا حادث تصادم سيارة نقل، وأخرى ملاكي أثناء سير موكب زفاف أمام قاعة أفراح بالطريق الدولي بدمنهور بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابين إلى المستشفى العام، وأودعت الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أثناء سير موكب الزفاف على الطريق الدولي بنطاق مركز دمنهور أمام قاعة أفراح.





علي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، بالفحص تبين مصرع شخصان هما : "أحمد عبده الشامي، محمد مصطفى أبوليلة"، وإصابة 3 آخرين هم: "الشحات عبده الشامي، ندى مصطفى أبوليلة، يوسف مصطفى أبوليلة"، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.



