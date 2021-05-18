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أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 06:16 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إننا سنشهد موجة رابعة من فيروس كورونا، معلقا: "للأسف سيكون هناك موجة رابعة من الجائحة".

وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الاثنين، إلى أن قوة أو ضعف الموجة الرابعة يعتمد على أكثر من أمر، منوها بأن الدول التي حصل 20% من مواطنيها على اللقاح انخفضت بها نسبة الوفيات 80%، لافتا إلى أننا قد لا نشعر بالموجة الرابعة حتى إذا تم تسجيل إصابات طالما لا توجد وفيات.

وأضاف أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن فيروس كورونا مستمر لفترة، والأهم هو تحييد خطورته بمنع حدوث وفيات، وهذا سيحدث من خلال زيادة نسبة التطعيم، وإتباع الإجراءات الاحترازية، متوقعا أن الموجة الرابعة ستكون خفيفة على مصر.

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