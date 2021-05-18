أستاذ اقتصاديات صحة يصدم المصريين: موجة رابعة قادمة من فيروس كورونا (فيديو)

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إننا سنشهد موجة رابعة من فيروس كورونا، معلقا: "للأسف سيكون هناك موجة رابعة من الجائحة".





وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الاثنين، إلى أن قوة أو ضعف الموجة الرابعة يعتمد على أكثر من أمر، منوها بأن الدول التي حصل 20% من مواطنيها على اللقاح انخفضت بها نسبة الوفيات 80%، لافتا إلى أننا قد لا نشعر بالموجة الرابعة حتى إذا تم تسجيل إصابات طالما لا توجد وفيات.



