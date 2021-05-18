أستاذ اقتصاديات صحة يكشف تأثير الحرارة على فيروس كورونا (فيديو)

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن درجة الحرارة لها تأثير غير مباشر على الوضع الوبائي لفيروس كورونا، منوها بأن فيروس كورونا يتبخر أسرع من على الأسطح خلال فصل الصيف، فالعدوى غير المباشرة تقل جدا، فضلا على مناعة الجسم خلال فصل الصيف أعلى من الشتاء.





وأشار "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، إلى أن انتقال الفيروس لا يتأثر بدرجة الحرارة، مستدلا بانتشار فيروس كورونا في نصف الكرة الشمالي والجنوبي في نفس الوقت وكان بإحداهما فصل صيف والآخر فصل شتاء.



