في اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم .. 7 إرشادات من "الصحة" للوقاية من المرض (إنفوجراف)

قدمت وزارة الصحة والسكان، طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للأمراض المزمنة والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة"، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم.





وتعرض " الفجر " إرشادات للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لما حددته وزارة الصحة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي جاءت كالتالي:





ـ قياس الضغط بصفة دورية والكشف المبكر.





ـ استبدال ملح الطعام بالليمون والخل والتوابل.





ـ الامتناع عن الأغذية المعلبة مثل الصلصلة.





ـ عدم الإفراط في استهلاك ملح الطعام.





ـ الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الطازجة.





ـ ممارسة الرياضة وتقليل الوزن.





ـ الامتناع عن التدخين.



