Advertisements
في اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم .. 7 إرشادات من "الصحة" للوقاية من المرض (إنفوجراف)
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 07:41 ص
منى صموئيل
Advertisements
قدمت وزارة الصحة والسكان، طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للأمراض المزمنة والكشف عن الأمراض غير السارية "100 مليون صحة"، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم.
وتعرض "الفجر" إرشادات للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لما حددته وزارة الصحة، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والتي جاءت كالتالي:
ـ قياس الضغط بصفة دورية والكشف المبكر.
ـ استبدال ملح الطعام بالليمون والخل والتوابل.
ـ الامتناع عن الأغذية المعلبة مثل الصلصلة.
ـ عدم الإفراط في استهلاك ملح الطعام.
ـ الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الطازجة.
ـ ممارسة الرياضة وتقليل الوزن.
ـ الامتناع عن التدخين.
وأوضحت الوزارة، أن قياس ضغط الدم من المتغيرات، لذلك ينبغي أن يستند تشخيص ارتفاع ضغط الدم على قياسات متعددة لضغط الدم في عدة مناسبات منفصلة، وتوقيتات مختلفة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements