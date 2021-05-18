هكذا احتفلت نانسي عجرم بعيد ميلادها في يوم واحد مع ابنتها ميلا









احتفلت المغنية اللبنانية نانسي عجرم، أمس الأحد الموافق لـ 16 مايو بعيد ميلادها التاسع والثلاثين، بالمشاركة مع ابنتها ميلا التي أتمت 12 عاما والمولودة في نفس اليوم في عام 2009.





ونشرت نانسي صورة تجمعها بابنتها ميلا على حسابها الرسمي "إنستغرام"، وعلقت عليها: "إنت العيد ومعك بلّش عمري من جديد!".





وتلقت نانسي العديد من المعايدات من قبل متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بهذه المناسبة المميزة. كما نالت الصورة إعجاب الآلاف من المتابعين.





وكانت نانسي عجرم احتفلت، الشهر الماضي، كذلك، بعيد ميلاد ابنتها الوسطى إيلا، وذلك بحضور بناتها وزوجها فادي الهاشم.