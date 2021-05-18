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بعد احترافه بالسعودية.. الزمالك يفكر في عودة الهداف

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 12:55 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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يبحث مسؤولو اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، تدعيم الخط الأمامي للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الصيف المقبل.

الزمالك يبحث ضم ستانلي في الميركاتو الصيفي
كشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن أحد وكلاء اللاعبين رشح ستانلى أوهاويتشى، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك السابق، ولاعب القادسية السعودى الحالى، للعودة إلى ميت عقبة مجددا في الصيف المقبل.

وأوضح المصدر أن مسؤولي اللجنة الثلاثية عرضوا أمر اللاعب على المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لحسم موقف اللاعب سواء بالتفاوض معه لضمه أم البحث عن صفقة أخرى.

الجدير بالذكر أن المهاجم النيجيري ستانلي كان قد تألق بقميص الزمالك عندما انتقل للقلة البيضاء من صفوف وادى دجلة، لكن الأبيض لم يتحرك لشراء عقده ليتم إعارته إلى الدوري السعودي.

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