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آرسنال وليفربول يتنافسان لضم نجم برايتون

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 12:58 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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حدد مسؤولو برايتون سعر بيع ييفيس بيسوما، لاعب الفريق الكروي الأول، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية حيث يتنافس كلا من آرسنال وليفربول لضمه.

سعر بيع نجم برايتون في الميركاتو الصيفي
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مسؤولي برايتون يطالبوا بـ40 مليون جنيه إسترليني من أجل التخلي عن بيسوما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول الإنجليزي، يراقب بيسوما منذ بداية الموسم الحالي، حيث يبحث عن بديل لجورجينيو فينالدوم الذي أكد رغبته في الرحيل إلى برشلونة الإسباني.

وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي آرسنال ميكيل أرتيتا، يرغب هو الآخر في ضم نجم برايتون لتكوين شراكة مع الغاني توماس بارتي في منتصف الملعب، بالموسم الجديد.

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