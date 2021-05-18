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وزير التعليم يكشف عن آخر تطورات منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 05:59 ص
ريما خليفة
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كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن آخر تطورات منهج الصف الرابع الابتدائي الجديد.
وقال "شوقي"، في تصريح صحفي له، عبر "جروب الواتساب": "نحن نسابق الزمن (رغم جائحة كورونا) لتاليف ومراجعة وطباعة وتوزيع هذه المناهج الجديدة في كل شئ ولنتذكر أنها تنتج لأول مرة بالكامل، وهو عمل ضخم للغاية، وبإذن الله نبذل ما نستطيع ولا داعي للتحضير بالطريقة القديمة قبل العام الدراسي".
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "اتركوا الأولاد، لو سمحتم، يتعلمون في المدرسة فقط لأن هذه هي فلسفة النظام الجديد، ولا نريد تحويله للعادات القديمة في الحفظ والدروس والدرجات والامتحانات".
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