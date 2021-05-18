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تشييع جثامين ضحايا حادث "زفة العروسين" بالبحيرة (صور)

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 02:00 ص
تشييع الجنازة
تشييع الجنازة
إسلام أمين
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شيع قبل قليل، أهالي مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ملاكي أثناء سير موكب زفاف أمام قاعة أفراح بالطريق الدولي بدمنهور، وذلك بعد تصريح النيابة العامة بدفن الجثامين.

وتحول حفل زفاف عروسين في محافظة البحيرة إلى مأتم راح ضحيته شابين وأصيب 3 آخرين بينهم حالة حرجة،  أثناء استقلالهم سيارة على طريق دمنهور المحمودية الدولي، واصطدام سيارتهم بسيارة نقل، ما أدى إلى تهشمها بالكامل، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام، وتم إيداع الجثث بمشرحة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، تلقى بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين أثناء سير موكب الزفاف على الطريق الدولي بنطاق مركز دمنهور أمام قاعة أفراح.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة، وبالفحص تبين مصرع شخصين هما: "أحمد عبده الشامي، محمد مصطفى أبوليلة"، وإصابة 3 آخرين هم: "الشحات عبده الشامي، ندى مصطفى أبوليلة، يوسف مصطفى أبوليلة"، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد.

نُقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وحفظت الجثث في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تشييع جثامين ضحايا حادث "زفة العروسين" بالبحيرة (صور)
تشييع جثامين ضحايا حادث "زفة العروسين" بالبحيرة (صور)
تشييع جثامين ضحايا حادث "زفة العروسين" بالبحيرة (صور)
تشييع جثامين ضحايا حادث "زفة العروسين" بالبحيرة (صور)
تشييع جثامين ضحايا حادث "زفة العروسين" بالبحيرة (صور)
تشييع جثامين ضحايا حادث "زفة العروسين" بالبحيرة (صور)
تشييع جثامين ضحايا حادث "زفة العروسين" بالبحيرة (صور)
تشييع جثامين ضحايا حادث "زفة العروسين" بالبحيرة (صور)
تشييع جثامين ضحايا حادث "زفة العروسين" بالبحيرة (صور)
تشييع جثامين ضحايا حادث "زفة العروسين" بالبحيرة (صور)
تشييع جثامين ضحايا حادث "زفة العروسين" بالبحيرة (صور)
تشييع جثامين ضحايا حادث "زفة العروسين" بالبحيرة (صور)
تشييع جثامين ضحايا حادث "زفة العروسين" بالبحيرة (صور)
تشييع جثامين ضحايا حادث "زفة العروسين" بالبحيرة (صور)
تشييع جثامين ضحايا حادث "زفة العروسين" بالبحيرة (صور)
تشييع جثامين ضحايا حادث "زفة العروسين" بالبحيرة (صور)
تشييع جثامين ضحايا حادث "زفة العروسين" بالبحيرة (صور)
تشييع جثامين ضحايا حادث "زفة العروسين" بالبحيرة (صور)
تشييع جثامين ضحايا حادث "زفة العروسين" بالبحيرة (صور)
تشييع جثامين ضحايا حادث "زفة العروسين" بالبحيرة (صور)

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زفة العروسين جنازة بوابة الفجر الفجر

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