العناية الإلهية تنقذ 29 فتاة من حريق هائل بدار أيتام بالغربية (صور)

شهدت محافظة الغربية، حريقًا هائلا داخل دار أيتام بجمعية تحسين الصحة بمنطقة المعرض بمدينة طنطا.





وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ودفعت بـ٣ سيارات للسيطرة على النيران وانتقلت عدد من سيارات الإسعاف.





وتبيّن نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، وسيطرت قوات الحماية المدنية عليه دون وقوع إصابات بين الفتيات الموجودين فى الدار البالغ عددهم 29 فتاة.



