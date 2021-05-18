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وزير الخارجية: مساعينا مستمرة لوقف إطلاق النار في فلسطين (فيديو)

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 04:16 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
هدى عبدالرازق
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قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن المساعي المصرية مستمرة للدعوة للوقف الفوري لاطلاق النار في فلسطين، متوقعا أن يكون هناك استجابة من كافة الأطراف للتهدئة.

وأشار "شكري"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "الغد"، مساء الاثنين، إلى أنه جاري الترتيب لقمة ثلاثية بين مصر وفرنسا والأردن للتباحث بشأن القضية الفلسطينية، مضيفا أن هذه القمة سيكون لها أثر في تعضيض معاني ضرورة استجابة الأطراف لوقف اطلاق النار.

واكد أن هناك تنسيق كامل بين مصر والأردن، وتوافق حول إعطاء فرصة للمسار السياسي كونه الحل الدائم والشامل للقضية الفلسطينية، وغعفاء المنطقة من حالة عدم الاستقرار

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