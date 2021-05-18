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رياح على هذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 02:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 18 مايو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
رياح على هذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الثلاثاء
رياح على هذه المناطق.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الثلاثاء

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