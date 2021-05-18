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بعد إعلان تأجيل أغنيته الجديدة.. حمو بيكا: اترفعت وأنا نائم

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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علق المطرب الشعبي حمو بيكا على نشر أغنيته الجديدة " قلبي شايل " والتي أعلن من قبل تأجيلها بسبب التضامن مع القضية الفلسطينية.


وكتب حمو بيكا عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا "اغنيه قلبي شايل وجع بتاعتي انا واللي اسمه محمد شاهين انا مطلبتش ان الاغنيه دي تترفع الاغنيه دي اترفعت وانا نايم لاني قبل ما انام كنت عامل لايف اني مأجل شغلي بالكامل تضامناً مع اخواتنا في بلدنا التانيه #فلسطين".

وتابع " الأغنية تم فتحها والشير بدون علم مني وإن الشركة المسؤله عن السوشيال ميديا هي اللي فتحتها ملحوظة الاغنيه دي اصلا مش من ضمن شغلي تحياتي لكل أخواتي واهلي وجمهوري الكبير اللي بيحبني وبيسمعني في جميع محافظات مصر والوطن العربي أنتم علي راسي".

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