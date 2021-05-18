Advertisements

محافظ الغربية: نقل 29 فتاة من جمعية تحسين الصحة بطنطا بعد اندلاع حريق هائل

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 02:41 ص
إطفاء الحريق
إطفاء الحريق
أيمن يحيي
Advertisements
تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تداعيات اندلاع حريق بجمعية تحسين الصحة بطنطا نتيجة ماس كهربائي، والذي أدى إلى إتلاف أحد أجهزة العرائس، ولم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات.

وعلى الفور وجه محافظ الغربية وحدة حماية الطفل بالمحافظة ووحدة التدخل السريع بالتضامن الاجتماعي بالاطمئنان على صحة الفتيات، وعددهن (٢٩) فتاة تتراوح أعمارهن ما بين (٤ إلى ٣٠ ) سنة، حيث تم نقلهن إلى مبنى آخر عقب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وكان حريق نشب في دار تحسين الصحة بطنطا نتيجة ماس كهربائي، وعلى الفور تم الدفع بـ 3 سيارات للحماية المدنية وتم السيطرة على النيران.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محافظة الغربية حريق بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 61 حالة بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يضرب الأهلي في صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 42 دقيقة

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 10 ساعات

"فضل" يرشح صفقة سوبر للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يوافق على ضم الجوكر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

إخماد حريق في مركز أورام المنصورة

ماس كهربائى يتسبب فى تفحم شقة سكنية بالمحلة الكبرى

عاجل .. حريق محدود في شركة كهرباء طنطا (صور)

صرف 10 آلاف جنيه لكل أسرة متضررة من حريق 5 منازل بطنطا

السيطرة على حريق محدود داخل مستشفى المنشاوي بطنطا

إخماد حريق المكتبة المركزية بجامعة الإسكندرية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 م

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

10:20 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

07:19 م

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

09:19 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

05:33 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله