محافظ الغربية: نقل 29 فتاة من جمعية تحسين الصحة بطنطا بعد اندلاع حريق هائل

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تداعيات اندلاع حريق بجمعية تحسين الصحة بطنطا نتيجة ماس كهربائي، والذي أدى إلى إتلاف أحد أجهزة العرائس، ولم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات.





وعلى الفور وجه محافظ الغربية وحدة حماية الطفل بالمحافظة ووحدة التدخل السريع بالتضامن الاجتماعي بالاطمئنان على صحة الفتيات، وعددهن (٢٩) فتاة تتراوح أعمارهن ما بين (٤ إلى ٣٠ ) سنة، حيث تم نقلهن إلى مبنى آخر عقب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.



