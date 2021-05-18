ليفربول يحسم قراره النهائي من شراء مدافعه المعار

حسم مسؤولو ليفربول الإنجليزي، موقفهم من شراء المدافع التركي أوزان كاباك، المعار من شالكه الألماني خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجديد.





ليفربول يرفض شراء أوزان كاباك في الصيف

ويملك ليفربول الإنجليزي الحق في شراء المدافع التركي صاحب الـ21 عامًا مقابل 21 مليون يورو، وذلك بعد انضمامه لصفوف الريدز في يناير الماضي.





من جانبه ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن ليفربول قرر عدم تفعيل بند خيار الشراء المدافع التركي، ما يعني عودة اللاعب لفريقه شالكه الألماني.





وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي شالكه الألماني يبحثوا إيجاد عرض لتسويق المدافع التركي الشاب، لإنعاش خزائنه بالأموال في ظل جائحة كورونا.





الجدير بالذكر أن ليفربول الإنجليزي كان قد تعاقد مع كاباك بعد إصابة الثلاثي فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب وجو جوميز، على أمل سد الثغرة الدفاعية.



