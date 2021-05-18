Advertisements

ليفربول يحسم قراره النهائي من شراء مدافعه المعار

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 01:24 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
حسم مسؤولو ليفربول الإنجليزي، موقفهم من شراء المدافع التركي أوزان كاباك، المعار من شالكه الألماني خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية مطلع الموسم الجديد.

ليفربول يرفض شراء أوزان كاباك في الصيف
ويملك ليفربول الإنجليزي الحق في شراء المدافع التركي صاحب الـ21 عامًا مقابل 21 مليون يورو، وذلك بعد انضمامه لصفوف الريدز في يناير الماضي.

من جانبه ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية أن ليفربول قرر عدم تفعيل بند خيار الشراء المدافع التركي، ما يعني عودة اللاعب لفريقه شالكه الألماني.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي شالكه الألماني يبحثوا إيجاد عرض لتسويق المدافع التركي الشاب، لإنعاش خزائنه بالأموال في ظل جائحة كورونا.

الجدير بالذكر أن ليفربول الإنجليزي كان قد تعاقد مع كاباك بعد إصابة الثلاثي فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب وجو جوميز، على أمل سد الثغرة الدفاعية.

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ ساعتين و 15 دقيقة

"فضل" يرشح صفقة سوبر للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 6 ساعات

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 7 ساعات

حقيقة حصول الأهلي على توقيع نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يوافق على ضم الجوكر

منذ أقل من ساعتين

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ ساعتين و 8 دقيقة

رد ناري من يوسف الحسيني على شائعات وفاة سمير غانم

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يضرب الأهلي في صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة و 13 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 م

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

10:20 م

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

09:19 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

07:19 م

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

11:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله