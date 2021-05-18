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قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 01:26 ص
غدير أحمد
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استقر محمود عبد المنعم كهربا، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدم البقاء ضمن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالى.
ويأتى رغبة كهربا في الرحيل عن الأهلي، فى ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى خلال المباريات الأخيرة.
وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن كهربا تواصل مع وكيل أعماله من أجل تجهيز بعض العروض من خارج الدوري المصري، من أجل تقديمها لإدارة القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.
وتابع المصدر، أن كهربا يرغب بشدة فى الرحيل عن القلعة الحمراء على سبيل الإعارة، حال وصول عرض خليجي مناسب، فى نهاية الموسم الجاري.
وكان الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين مقابل لا شيء، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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