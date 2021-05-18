الاتحاد الإسباني يكشف عن مواعيد آخر جولات الليجا

أعلن الاتحاد الإسباني عن مواعيد الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني والتي ستحسم الفائز بلقب الموسم الحالي.





وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن الاتحاد الإسباني استقر على إقامة 7 مباريات وهي التي تحتوي على شيء من المنافسة في نفس التوقيت مساء السبت المقبل.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه من بين هذه المباريات مواجهتي حسم الدوري الإسباني، حيث سيواجه أتلتيكو مدريد نظيره بلد الوليد وسيلتقي ريال مدريد مع فياريال.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ستبدأ الجولة الـ 38 والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني يوم الجمعة بمباراة ليفانتي وقادش التي ستقام في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أن يوم السبت يشهد مباريات بالإضافة إلى المباراتين اللتين ستحددان لقب بطل الدوري، وهم: سيلتا فيجو وريال بيتيس, وإيبار و برشلونة, هويسكا و فالنسيا, أوساسونا وريال سوسيداد، إلتشي وأتلتيك بيلباو.





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن مباريات الجولة الأخيرة ستختتم يوم الأحد بمباراة غرناطة و خيتافي التي ستقام في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت مصر, إشبيلية و ألافيس في تمام التاسعة مساء بتوقيت مصر .





ولفتت الصحيفة الإسبانية أن أوناي إيمري المدير الفني لفياريال كان قد طالب بإقامة مباراة ريال مدريد يوم السبت حتى يكون أمام فريقه متسع للتحضير لمباراة نهائي الدوري الأوروبي التي ستقام ضد مانشستر يونايتد يوم 26 من الشهر الحالي.





يذكر أن أتلتيكو مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد، حيث سيتوج الأتليتيكو بطلاً للدوري الإسباني في حالة فوزه على بلد الوليد أو تعثر ريال مدريد أمام فياريال.



