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التعليم العالي تكشف موعد بدء وانتهاء امتحانات الجامعات
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 04:32 ص
أمنية فوزي
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أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عن انتهاء المحضارات الدراسية بالجامعات نهاية مايو.
وكشف "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، عن بدء الامتحانات أول يونيو بحسب ما تحدده الجامعات، وانتهائها في شهر يوليو.
وأضاف أن هناك 442 كلية في الجامعات الحكومية، موضحًا أن أهم شيء في وضع جداول الامتحانات هو الاستخدام الأمثل لإمكانيات الجامعات بحيث لا يكون هناك تزاحم بين الطلاب أثناء الامتحانات مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.
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