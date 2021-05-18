التعليم العالي تكشف موعد بدء وانتهاء امتحانات الجامعات

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، عن انتهاء المحضارات الدراسية بالجامعات نهاية مايو.





وكشف "عبد الغفار"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، عن بدء الامتحانات أول يونيو بحسب ما تحدده الجامعات، وانتهائها في شهر يوليو.



