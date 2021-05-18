توضيح عاجل من وزارة الصحة للمواطنين (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنهم خصصوا عددًا من المراكز لتكون مقرات تقدم من خلالها خدمة تطعيم العاملين بكافة المجمعات الصناعية وفق خطة محددة.





وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لن يتكمن أي مواطن من الحصول على لقاح كورونا دون التسجيل على الموقع الإلكتروني.





وكشف عن أنه سيكون هناك تمركز عند مختلف أماكن الصرف على مستوى الجمهورية للبنوك ومكاتب البريد لتوفير اللقاحات من أصحاب المعاشات، كما سيتم تخصيص عدد من المراكز لتكون مقرات تقدم من خلالها خدمة تطعيم الأعضاء في بعض الأندية الكبيرة.



