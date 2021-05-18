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تعرف على موعد افتتاح مسرحية "المسيرة الوهمية"

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 02:29 ص
بوابة الفجر
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يفتتح مركز الهناجر للفنون، أحدث عروضه المسرحية "المسيرة الوهمية" للمخرج طارق الدويري خلال الأسبوع المقبل بقاعة الدكتورة هدي وصفي بالهناجر.

ويقدم العرض  مجموعة من الشباب والوجوه الجديدة، والعرض يتناول عالم الكاتب الراحل رأفت الدويري والد المخرج طارق الدويري، ومعاناة الفنان وصراعه الدائم مع من حوله. 
 
وبدأ العمل في هذا العرض نهاية عام 2019 من خلال ورش عمل، الورشة الأولى لاختيار وتدريب فريق التمثيل المشارك فى العرض والتى امتدت لأربعة أشهر وتقدم لها 300 فرد تم تصفيتهم إلى ال 40 المشاركين فى العرض حاليا وتم تدريبهم فيها على الأداء الحركى مع ضياء شفيق وتدريبات صوت مع أيمن حلمي، بالإضافة إلى تدريبات التمثيل، أما الورشة الثانية لكتابة النص. 
 

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