تعرف على موعد افتتاح مسرحية "المسيرة الوهمية"









يفتتح مركز الهناجر للفنون، أحدث عروضه المسرحية "المسيرة الوهمية" للمخرج طارق الدويري خلال الأسبوع المقبل بقاعة الدكتورة هدي وصفي بالهناجر.





ويقدم العرض مجموعة من الشباب والوجوه الجديدة، والعرض يتناول عالم الكاتب الراحل رأفت الدويري والد المخرج طارق الدويري، ومعاناة الفنان وصراعه الدائم مع من حوله.