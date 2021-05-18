بيان هام من الأرصاد بشأن طقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:



- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.



- طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية.



- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلًا:



- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



الظواهر الجوية:



- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.









