الصحة: وصول 1.9 مليون جرعة من لقاح كوفاكس ومليوني أخرى من سينوفاك

قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال المصابين من أهالينا بغزة.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي وجه بإرسال المساعدات الطبية إلى غزة، لافتًا إلى أنهم أرسلوا 65 طن من المساعدات الطبية إلى غزة.



وتابع: "أرسلنا كافة أنواع الأدوية إلى أهالينا في غزة"، لافتًا إلى أن هناك 165 سيارة إسعاف مجهزة من أجل أهالينا في قطاع غزة.



واستكمل: "هناك 50 سيارة إسعاف منتشرة حاليًا على طول قطاع غزة من أجل سرعة التعامل مع المصابين"، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي وجه بوضع إمكانيات مستشفياتنا من أجل علاج الإخوة الفلسطينيين.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنهم سعوا لتقديم التوعية الصحية للمواطنين خلال فترة عيد الفطر لمنع انتشار كورونا، لافتًا إلى أن هناك فرق طبية كانت متواجدة في كل الأماكن لتوعية المواطنين لمنع انتشار كورونا.



وأشار إلى أنه تم توعية المواطنين بأهمية ارتداء الكمامة لمنع انتشار كورونا، وأنه تم توعية المواطنين بأهمية تلقي اللقاحات للتقليل من العدوى بكورونا.



وتابع: "نتعاون مع وزارة الداخلية لتطعيم السجناء بلقاح كورونا، كما تم تطعيم طلاب كليات الشرطة بلقاح كورونا"، لافتًا إلى أنه سيتم تجميع العاملين في المجمعات الصناعية وأصحاب المعاشات والسجناء.



وذكر أنه تم تخصيص عدد من المراكز لتكون مقرات تقدم من خلالها خدمة تطعيم العاملين بكافة المجمعات الصناعية وفق خطة محددة.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لن يتكمن أي مواطن من الحصول على لقاح كورونا دون التسجيل على الموقع الإلكتروني.



وكشف عن أنه سيون هناك تمركز عند مختلف أماكن الصرف على مستوى الجمهورية للبنوك ومكاتب البريد لتوفير اللقاحات من أصحاب المعاشات، كما سيتم تخصيص عدد من المراكز لتكون مقرات تقدم من خلالها خدمة تطعيم الأعضاء في بعض الأندية الكبيرة.



وتابع: "لدينا 5 مليون جرعة من لقاحات كورونا المختلفة في مصر"، كاشفًا عن وصول 1.9 مليون جرعة من اللقاحات من كوفاكس ومليوني جرعة أخرى من سينوفاك في يونيو المقبل.

