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إصابة لاعب فريق سيراميكا كيلوباترا وصديقة في حادث سيارة ملاكي بالغردقة (صور)

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 04:06 ص
إصابة اللاعب
إصابة اللاعب
محمد طه
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أصيب في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا محمد جمال محمد، ٢٢ سنة ويرافقه شخص آخر، يدعى محمود عبدالرحمن إبراهيم ٢٧، سنة بإصابات مختلفة إثر انقلاب سيارة ملاكي رقم (942 ر ج م) بطريق "رأس غارب - الغردقة"، ونُقلا إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي مدير مباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بتلقي غرفة العمليات إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 70 بطريق رأس غارب تحمل لوحات رقم (942 ر ج م)، إثر اختلال بعجلة القيادة ما أدى إلى انقلاب السيارة وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتبيّن أن المصابين هما: محمد جمال محمد ٢٢ سنة من القاهرة، لاعب بفريق سيراميكا كليوباترا حيث أصيب بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، بينما أصيب محمود عبدالرحمن إبراهيم ٢٧ سنة من القاهرة، بجرح متهتك باليد اليمنى، وجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم وتم عمل الإسعافات الأولية وجار عمل اللازم.

وعلى الفور انتقل اللواء حامد أحمد حامد رئيس مدينة راس غارب إلى مستشفى رأس غارب المركزي للاطمئنان على المصابين بوجود طاقم أطباء المستشفى، مشيرًا إلى تقديم الخدمات الطبية والإسعافات اللازمة وإجراء الأشعة دون وقوع وفيات.
إصابة لاعب فريق سيراميكا كيلوباترا وصديقة في حادث سيارة ملاكي بالغردقة (صور)
إصابة لاعب فريق سيراميكا كيلوباترا وصديقة في حادث سيارة ملاكي بالغردقة (صور)
إصابة لاعب فريق سيراميكا كيلوباترا وصديقة في حادث سيارة ملاكي بالغردقة (صور)
إصابة لاعب فريق سيراميكا كيلوباترا وصديقة في حادث سيارة ملاكي بالغردقة (صور)
إصابة لاعب فريق سيراميكا كيلوباترا وصديقة في حادث سيارة ملاكي بالغردقة (صور)
إصابة لاعب فريق سيراميكا كيلوباترا وصديقة في حادث سيارة ملاكي بالغردقة (صور)
إصابة لاعب فريق سيراميكا كيلوباترا وصديقة في حادث سيارة ملاكي بالغردقة (صور)
إصابة لاعب فريق سيراميكا كيلوباترا وصديقة في حادث سيارة ملاكي بالغردقة (صور)

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