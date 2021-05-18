بوكيتينو يرفض التعليق على ضم نجم توتنهام

رفض ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي التعليق على أحد الصفقات المحتملة لفريقه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





يذكر أن باريس سان جيرمان يحتل المركز الثاني برصيد 79 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن ليل صاحب المركز الأول برصيد 80 نقطة.





وعن إمكانية التعاقد مع سيرج أورييه نجم توتنهام, قال بوكيتينو في تصريحات صحفية:"لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب للحديث عن لاعبين ينتمون إلى أندية أخرى. بمجرد انتهاء الموسم، سيتخذ النادي القرارات اللازمة".





وعن الفوز على ريمس برباعية نظيفة في الجولة 37 من الدوري الفرنسي، قال بوكيتينو :"انتصار مستحق، في كرة القدم أحيانا تحتاج لقليل من الحظ، وهو ما حدث بالفعل، لقد سجلنا هدفا مبكرا من ركلة جزاء، وتأثر المنافس بالنقص العددي بعد مرور 10 دقائق فقط".





وأضاف: "سعيد بهذا الفوز لأنه سيجعلنا في سباق المنافسة على لقب الدوري حتى المباراة الأخيرة، كل شيء وارد في كرة القدم، ويبقى الإيمان بحظوظنا أهم شيء، بالطبع نأمل ألا يفوز ليل في مباراته الأخيرة ضد آنجيه، وسيكون علينا أيضا الفوز في مباراتنا ضد بريست، لكن التركيز حاليا على نهائي كأس فرنسا".





وتابع:"لا أؤمن بالتفوق النفسي لباريس سان جيرمان على ليل, لدينا لاعبون من أصحاب الخبرات، وكذلك فريق ليل يجيد اللعب تحت ضغط".





واختتم بوكيتينو تصريحاته قائلا:"استبدال دراكسلر في الشوط الأول لم يكن قرارا تكتيكيا بل شعر اللاعب بآلام عضلية، وستتضح خلال ساعات طبيعة الأمر، أما إدريسا جايي وديالو، لم يكونا على ما يرام، لذا تم استبعادهما من قائمة الاحتياطي قبل دقائق قليلة من المباراة".



