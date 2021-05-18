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الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار غير متوقع

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 02:34 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
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استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح على استبعاد حسين الشحات جناح الفريق، من التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً لما أشارات إليه بعض المصادر، فإن اللجنة ترى أن مستوى الشحات نتراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ولا يستحق المشاركة بشكل أساسي.

وأضافت أن هناك مطالب من جانب لجنة التخطيط للجهاز الفنى بضرورة حماية اللاعب من الانتقادات، من خلال تجهيز البديل خصوصا بعد عودة جونيور أجايى، وتواجد صلاح محسن.

وكان حسين الشحات قد ظهر بمستوى فنى غير جيد خلال لقاء المارد الأحمر أمام صن داونز الجنوب افريقي ولم تظهر خطورة اللاعب خلال اللقاء.

واستطاع النادي الأهلي التغلب عل فريق صن داونز الجنوب أفريقي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة صن داونز، في تمام الثالثة عصر السبت المقبل الموافق الثاني والعشرين من مايو الجاري، على ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي في إطار إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

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