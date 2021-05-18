تعليق ناري لرانيا محمود ياسين عن خلاف شقيقها مع ياسمين عبد العزيز

سألت إحدى متابعات الفنانة رانيا محمود ياسين عبر "إنستجرام" يتعلق بأزمة شقيقها السيناريست عمرو محمود ياسين والفنانة ياسمين عبد العزيز بسبب مسلسل اللي مالوش كبير،قائلة لها: البعض اتهمك إنك كتبتي كلام تلقيح على ياسمين وحش علشان خلافه مع أستاذ عمرو.. هل ده صحيح"؟.

وردت رانيا قائلة: "بقولك حبيبتي أنا لا بلقح على حد ولا ليا في تلقيح أنا بقول للأعور أعور في عينه ولا يهمني أي حد في الكون دي حاجه معروفه عني اني مش بخاف لكن اعرف حدودي كويس انا لما بكتب حاجه علي صفحتي بيبقي رأيي الخاص".









وأضافت: "والله لو البوست ده جه علي مقاس حد يبقي دي مشكلته مش مشكلتي وأنا ماليش دعوة بخلافات مسلسل اللي مالوش كبير"



