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رسالة من سيلفستر ستالون لشريكة حياته بمناسبة عيد زواجه

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 02:58 ص
بوابة الفجر
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احتفل النجم العالمي سيلفستر ستالون،  عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، حيث نشر صورة له برفقة زوجته.

ووجه ستالون رسالة لزوجته، قائلاً: "عيد زواج سعيد مرة أخري، الوقت يمر سريعًا ولكن لدى حياة مباركة بفضل زوجتى وعائلتى".

 سيلفستر ستالون هو ممثل، ومخرج، وسيناريست، ومنتج أمريكي من أصل إيطالي و فرنسي ولد في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. ترشح لـجائزة أفضل ممثل رئيسي في مهرجان الأوسكار عن دوره في فيلم روكي عام 1977. حصل سيلفستر على جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل مساعد في فيلم عام 2016 عن دوره في فيلم كريد. 

وترشّح لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل ممثل مساعد في نفس الدور. اشتهر سيلفستر بتأدية أدوار الحركة في أفلامه، ومن أشهر هذة الأفلام: فيلم روكي بأجزاءه الستة، وفيلم رامبو بأجزاءه الخمسة، وفيلم تانغو وكاش، ثم فيلم خطة هروب عام 2013، وفيلم خطة هروب 2 - الهاوية مع ديف باتيستا.

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