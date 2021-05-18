رسالة من سيلفستر ستالون لشريكة حياته بمناسبة عيد زواجه

احتفل النجم العالمي سيلفستر ستالون، عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، حيث نشر صورة له برفقة زوجته.





ووجه ستالون رسالة لزوجته، قائلاً: "عيد زواج سعيد مرة أخري، الوقت يمر سريعًا ولكن لدى حياة مباركة بفضل زوجتى وعائلتى".





سيلفستر ستالون هو ممثل، ومخرج، وسيناريست، ومنتج أمريكي من أصل إيطالي و فرنسي ولد في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. ترشح لـجائزة أفضل ممثل رئيسي في مهرجان الأوسكار عن دوره في فيلم روكي عام 1977. حصل سيلفستر على جائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل مساعد في فيلم عام 2016 عن دوره في فيلم كريد.



