غارتان إسرائيليتان على محيط الجامعة الإسلامية في شرق خانيونس

أفادت قناة العربية الإخبارية، بأن هناك غارتين إسرائيليتين على محيط الجامعة الإسلامية بمنطقة معن شرق خانيونس.





ونقلت عن منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني، أنهم تعاملوا مع 132 إصابة في الضفة وغزة.





واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.



