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غارتان إسرائيليتان على محيط الجامعة الإسلامية في شرق خانيونس

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 02:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أفادت قناة العربية الإخبارية، بأن هناك غارتين إسرائيليتين على محيط الجامعة الإسلامية بمنطقة معن شرق خانيونس.

ونقلت عن منظمة الهلال الأحمر الفلسطيني، أنهم تعاملوا مع 132 إصابة في الضفة وغزة.

واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

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