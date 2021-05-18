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يوفنتوس يطيح بـ"ديبالا" في هذه الحالة

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 02:57 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس يربط مستقبل باولو ديبالا بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في ظل المنافسة القوية مع اسي ميلان صاحب المركز الثالث و نابولي صاحب المركز الرابع.

ويسعي رجال السيدة العجوز للفوز في الجولة المقبلة، في انتظار تعثر ميلان أو نابولي، من أجل التأهل رسميًا إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وأكدت صحيفة "لاجازيتا" الإيطالية، أن يوفينتوس لن يتمكن من تقديم عقد لديبالا في حالة فشل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين باولو ديبالا ويوفنتوس متوقفة منذ أسابيع ، ولا يريد النادي الإيطالي خسارة لاعبه الأرجنتيني في صفقة انتقال حر حيث من المقرر أن ينتهي عقده في 2022.

وشددت الصحيفة على أن ديبالا رغبته هي الاستمرار في يوفنتوس، لكن النادي يعلم بأن عقده ينتهي في 2022 سيتعرض للعديد من الإغراءات، وهو ما يرجحه السيدة العجوز برحيله هذا الصيف، لضمان الحصول على مقابل مادي مناسب .

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