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موسيماني يستقر على ملامح تشكيل الأهلي أمام صن داونز

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 03:00 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي علي تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صن داونز الجنوب إفريقي.

وقرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي تأمين وسط ملعب فريقه في مباراة العودة أمام صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويدرس المدير الفني للفريق الأحمر الدفع بأكرم توفيق بجانب الثنائى أليو ديانج وعمرو السولية فى وسط الملعب أمام صن داونز في مباراة الإياب المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويحاول الجهاز الفنى لنادى الأهلى بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني ، فرض السيطرة على الكرة وإفساد هجمات المنافس، واللعب بطريقه دفاعية أكثر منها هجومية، لحسم التأهل للدور نصف النهائى .

جدير بالذكر أن الأهلي استطاع أن يفوز على صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين نظفين في مباراة الذهاب سجلهما طاهر محمد طاهر وصلاح محسن ، والتي أقيمت بستاد الأهلي we السلام.

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