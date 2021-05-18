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وفاة شقيقة الفنان الراحل صلاح منصور
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 03:25 ص
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أعلن المنتج وليد منصور، وفاة عمته سهير منصور، شقيقة الفنان الكبير الراحل صلاح منصور، عبر حسابه على فيسبوك.
وكتب قائلا: "إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.. انتقلت إلى رحمة الله تعالى عمتي سهير منصور، زوجة المهندس زكي متولي وشقيقه والدي المخرج جمال منصور، وشقيقة الفنان الراحل صلاح منصور واللواء طيار حمدي شعلان والمخرج محمد شعلان.. نسألكم الدعاء".
صلاح منصور من مواليد (سنة 1923 في شبين القناطر) ووفيات (19 يناير 1979)، هو ممثل مصري اشتهر في فترة الستينات وقد عرف بأدوار الشر في السينما المصرية.
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