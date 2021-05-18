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عاجل.. جيش الاحتلال يشن أكثر من 20 غارة استهدفت شمال وشرق قطاع غزة
الثلاثاء 18/مايو/2021 - 03:39 ص
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أفادت قناة الغد الفضائية، في خبر عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن أكثر من 20 غارة على شمال وشرق قطاع غزة.
واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.
واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.
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