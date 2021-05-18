Advertisements

عاجل.. جيش الاحتلال يشن أكثر من 20 غارة استهدفت شمال وشرق قطاع غزة

الثلاثاء 18/مايو/2021 - 03:39 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
أفادت قناة الغد الفضائية، في خبر عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن أكثر من 20 غارة على شمال وشرق قطاع غزة.

واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.

واندلعت الاحتجاجات الليلية في بداية شهر رمضان المبارك على القيود التي تفرضها الشرطة في مكان تجمع شعبي، وعادت إلى الظهور في الأيام الأخيرة بسبب التهديد بإجلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية، وهو الأمر الذي أعلن الطرفان مسؤوليته عنه في العقود الماضية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطاع غزه بوابة الفجر الفجر إسرائيل

أخبار تهمك

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 11 ساعة

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 61 حالة بفيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

فضيحة جديدة.. مساعدة محمد سامي تكشف عن تحرشه بفنانة مشهوره

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - فيروس كورونا يضرب نجم الأهلي قبل مواجهة صن داونز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يغيب عن موقعة صن داونز

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يفاجئ حسين الشحات بقرار غير متوقع

منذ ساعة و نصف

الزمالك يضرب الأهلي في صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يكشف عن مفاجأة كبرى لجماهيره

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عقبة جديدة تهدد إنتقال نجم الزمالك لبيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

قرار مفاجئ من "كهربا" في الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الثلاثاء

منذ حوالي 4 ساعات

غارتان إسرائيليتان على محيط الجامعة الإسلامية في شرق خانيونس

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. جيش الاحتلال يستعد لاجتياح غزة بريا

عاجل.. جيش الاحتلال يعلن بدء الاجتياح البري لقطاع غزة

انفجارات عنيفة تدوي في سماء تل أبيب

عاجل.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 147 فلسطينيا

شاهد.. لحظة هجوم طائرات الاحتلال الإسرائيلي على غزة

عاجل.. جيش الاحتلال يشن أكثر من 100 غارة على غزة خلال ساعات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:35 م

عاجل - حقيقة حصول الزمالك على توقيع صخرة الدفاع

مستشار الرئيس للصحة يكشف حقيقة وصول السلالة الهندية إلى مصر (فيديو)

10:20 م

عاجل - إصابة نجم الأهلي بفيروس كورونا

07:19 م

عاجل - الأهلي يحسم موقفه من ضم الصفقة الكبرى

05:33 م

وزير المالية يزف بشرى سارة بشأن الإصلاح الاقتصادي

09:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: غادة والى وأخواتها

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: طلاق القرن.. تفاصيل انفصال أغنى رجل فى العالم

رامى رشدى
رامى رشدى

رامي رشدي يكتب: علي جمعة..العارف بالله