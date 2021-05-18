عاجل.. جيش الاحتلال يشن أكثر من 20 غارة استهدفت شمال وشرق قطاع غزة

أفادت قناة الغد الفضائية، في خبر عاجل، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن أكثر من 20 غارة على شمال وشرق قطاع غزة.





واشتدت وتيرة القصف الصاروخي المتبادل بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية، من قطاع غزة، وتصاعد الموقف بعد المواجهات في المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.



